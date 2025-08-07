55. Internationaler Jugendwettbewerb jugend creativ

Icon vergrößern Kunstwerk von Enrik Petrovski – „Abkupplung vom Umfeld“. Foto: VR-Bank Neu-Ulm Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Kunstwerk von Enrik Petrovski – „Abkupplung vom Umfeld“. Foto: VR-Bank Neu-Ulm

Große Ehre für einen jungen Künstler vom Illertal-Gymnasium Vöhringen: Enrik Petrovski hat in seiner Altersklasse den Malwettbewerb „jugend creativ“ der Volks- und Raiffeisenbanken auf Landesebene gewonnen. Mit seinem Kunstwerk „Abkupplung vom Umfeld“ zum Wettbewerbsthema „Wie real ist die digitale Welt für dich?“ überzeugte er die Jury und hat darüber hinaus auf Bundesebene den Sonderpreis für Bildgestaltung erhalten.

Motto des Wettbewerbs war „Echt Digital“

Der 55. Internationale Jugendwettbewerb „jugend creativ“ stand unter dem Motto: „Echt Digital“. Deutschlandweit reichten über 200.000 Kinder und Jugendliche ihre Werke – in unterschiedlichen Kategorien – ein. Enrik setzte sich in seiner Altersgruppe der siebten bis neunten Klassen gegen zahlreiche Mitbewerberinnen und Mitbewerber durch und wurde mit dem Landespreis prämiert.

„jugend creativ“ ist einer der größten Jugendwettbewerbe weltweit.

Seit über 50 Jahren fördert der Wettbewerb die kreative Auseinandersetzung junger Menschen mit gesellschaftlichen relevanten Themen. „jugend creativ“ gehört zu den größten Jugendwettbewerben weltweit und wird von den Genossenschaftsbanken in verschiedenen europäischen Ländern initiiert. In Deutschland beteiligen sich jährlich Hunderttausende Kinder und Jugendliche an den Kategorien Bildgestaltung und Kurzfilm.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!