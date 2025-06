Mehr als 70 Aussteller sind bei der Messe „Abi Zukunft“ in Neu-Ulm vertreten

Mehr als 70 Aussteller sind dieses Jahr bei der dritten Auflage der Messe „Abi Zukunft Ulm/Neu-Ulm“ am Samstag, 28. Juni, in der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm vertreten. Unternehmen wie Bosch-Rexroth, Müller oder Peri, Bildungseinrichtungen wie die Hochschule Neu-Ulm, die Akademie für Gesundheitsberufe und die Uni Ulm sowie Institutionen wie das Amtsgericht Neu-Ulm, die Bundeswehr und die Polizei sind auf der Suche nach vielversprechenden Talenten und zukünftigen Fachkräften. In diesem Jahr allerdings unter besonderen Voraussetzungen, denn in Bayern ist wegen der Umstellung von G8 auf G9 ein Übergangsjahr mit deutlich weniger Abiturientinnen und Abiturienten als sonst.

Schülerinnen und Schüler können vorab einen Termin auf der Messe in Neu-Ulm ausmachen

Das Karriereevent in der Arena wendet sich an Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte. Von 10 bis 15 Uhr haben Besucher die Möglichkeit, direkt mit Ausbildern, Personalverantwortlichen und Bildungsexperten in Kontakt zu treten, Praktika, Ausbildungsplätze, duale Studiengänge und Möglichkeiten zum Direkteinstieg zu entdecken. Auch Informationen zum Auslandsaufenthalt, Freiwilligen Sozialen Jahr oder Informationen über verschiedene Karrierewege und Bildungsmöglichkeiten können sie erhalten. Daneben gibt es viele Fachvorträge. Der Eintritt ist kostenlos.

Unter www.abizukunft.de können künftige Abiturientinnen und Abiturienten vorab Beratungstermine mit ihren favorisierten Ausstellern vereinbaren, um ihre Zeit auf der Messe effizienter zu nutzen. (AZ)