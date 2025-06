Mitmachaktion: Der Botanische Garten in Ulm ist beim „Bio Blitz“ dabei

Spaß haben, entdecken und dabei wichtige Erkenntnisse liefern: Bei der Woche der Botanischen Gärten vom 14. bis 22. Juni können Besucher und Besucherinnen des Ulmer Botanischen Gartens beim Projekt „Bio Blitz“ auf die Suche nach der Artenvielfalt gehen, die auf dem Gelände der Universität Ulm lebt, keucht und fleucht.

So kann man bei der Aktion „Bio Blitz“ am Botanischen Garten in Ulm mitmachen

Bilder und Tondokumente hochladen, um Biodiversität zu dokumentieren: Das Ziel, das der Diplom-Biologe Stefan Brändel, Mitarbeiter des Botanischen Gartens, ausgibt, ist deutlich: Man wolle unter die Top Ten der Botanischen Gärten im deutschsprachigen Raum, von denen es in Deutschland, Österreich und in der Schweiz mehr als 30 gibt. Das Projekt „Bio Blitz“ bedeutet, dass Besucher des Botanischen Gartens Bilder und Tonaufnahmen über die Non-Profit-App „iNaturalisti“ hochladen können. Fundort und -zeit müssen angegeben werden. Die App macht zudem Vorschläge zur Bestimmung der Arten. Die schönsten und spektakulärsten Beobachtungen werden vom Verband Botanischer Gärten ausgezeichnet.

Seit 2020 haben Besucher des 28 Hektar großen Botanischen Gartens in Ulm bereits mehr als 1100 wilde Arten von Pflanzen, Tieren und Pilzen entdeckt. Dank „Bio Blitz“ belegte der Ulmer Botanische Botanischen Garten vor zwei Jahren Platz 2 bei den Beobachtungen hinter dem Botanischen Garten Frankfurt. Bei der neuen Aktion startet das Projekt wieder bei null.

Besucherinnen können während der Aktionswoche an einer ganzen Reihe kostenloser Führungen und Workshops teilnehmen, so an einer am Sonntag, 15. Juni, um sechs Uhr morgens beginnenden Vogelführung für Frühaufsteher oder um 17.30 Uhr am gleichen Tag am Workshop „250 Arten in zwei Stunden“. Diesen Workshop gibt es auch am Dienstag, 17. Juni. Am letzten Tag der Aktionswoche, dem 22. Juni, werden viele kostenlose Führungen angeboten. Die Ergebnisse der Mitmachaktion präsentiert Stefan Brändel während des Sommerfestes im Botanischen Garten am Nachmittag des 29. Juni.