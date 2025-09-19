Icon Menü
Entdecken Sie Vintage-Schätze und Designer-Kleidung auf dem Edelfummelflohmarkt Ulm!

Ulm

Edelfummelflohmarkt im Roxy Ulm

Der Edelfummelflohmarkt im Roxy Ulm lockt mit einer Vielzahl an Vintage-Schätzen und Designer-Kleidung.
    • |
    • |
    • |
    Der Edelfummelflohmarkt im Ulmer Roxy hat viele Fans.
    Der Edelfummelflohmarkt im Ulmer Roxy hat viele Fans. Foto: Dorothee Diessner

    Vintage-Schnäppchen, Designer-Kleidung und das ein oder andere wertvolle Fundstück machen den Edelfummelflohmarkt seit vielen Jahren zu einem der beliebtesten Flohmärkte der Region.

    Aufgrund der großen Nachfrage sind die Stände für den Markt unter allen Anmeldungen verlost worden.Für die Besucherinnen und Besucher stehen kleine Snacks, Kaffee und gekühlte Getränke bereit. Der Eintritt ist frei. Los geht es um 10 Uhr. Schluss ist gegen 14 Uhr. (AZ)

