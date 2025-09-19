Edelfummelflohmarkt im Roxy Ulm

Vintage-Schnäppchen, Designer-Kleidung und das ein oder andere wertvolle Fundstück machen den Edelfummelflohmarkt seit vielen Jahren zu einem der beliebtesten Flohmärkte der Region.

Aufgrund der großen Nachfrage sind die Stände für den Markt unter allen Anmeldungen verlost worden.Für die Besucherinnen und Besucher stehen kleine Snacks, Kaffee und gekühlte Getränke bereit. Der Eintritt ist frei. Los geht es um 10 Uhr. Schluss ist gegen 14 Uhr. (AZ)