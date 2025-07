Buslinie 5 führt weiterhin durchs Vorfeld

Am Mittwochnachmittag war es soweit: Es sollte eine Entscheidung zum zukünftigen Verlauf der Buslinie 5 getroffen werden. Das Interesse war groß: Viele Zuhörer waren ins Rathaus gekommen. Was sie erlebten, war eine lange und lebhafte Diskussion der Stadträte – abgewägt werden musste etwa zwischen den Wünschen der Menschen im Quartier Vorfeld und den Interessen der Ludwigsfelder. Sogar ein Ratsbegehren wurde ins Spiel gebracht, um die Bürger selbst entscheiden zu lassen. Am Ende stimmte der Stadtrat dann aber doch für eine Lösung – und zwar nicht für diejenige, die die Stadtverwaltung favorisierte.

