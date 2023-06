Ausgebüxter Pfau sorgt für Aufsehen in Ersingen

Auf dem Dach eines Hauses wird ein frei laufender Pfau entdeckt. Ein Zeuge ruft die Polizei.

Ein ausgebüxter Pfau hat am Freitagmorgen in Erbach-Ersingen Aufsehen gesorgt. Gegen 10 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei einen frei laufenden Pfau. Die Polizei entdeckte das Tier in der Straße Wetterkreuz auf dem Dach eines Hauses. Der Polizei gelang es, den Besitzer zu ermitteln. Der kümmerte sich um den Pfau. Das Tier soll wohl schon vor ein paar Tagen ausgebüxt und in Oberdischingen unterwegs gewesen sein. (AZ)