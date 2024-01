Auto kracht gegen Lkw: 34-Jähriger wird Unfall auf B311 schwer verletzt

Auf der B311 in Erbach kommt ein Auto von der Straße ab und kracht am Ende gegen einen 3,5-Tonner. Der Mann kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Ein 34-Jähriger hat bei einem Unfall am Montagmorgen auf der B311 in Erbach schwere Verletzungen erlitten. Er kam in ein Krankenhaus.

Nach Angaben der Polizei war der Mann kurz vor 6.45 Uhr mit seinem Skoda in Fahrtrichtung Ehingen unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam er auf Höhe der Einmündung zur Häcklestraße nach links von der Straße ab. Dort kollidierte er zunächst mit mehreren Leitplanken, anschließend fuhr er auf das Grundstück eines Gebäudes und stieß gegen einen geparkten 3,5-Tonner.

Durch umherfliegende Fahrzeugteile entstand auch an einem daneben geparkten Auto sowie an einem Fenster des Gebäudes ein Schaden. Rettungskräfte, Polizei und die Feuerwehr Erbach waren im Einsatz. Ein Abschlepper barg den Skoda. Die Verkehrspolizei Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie schätzt den Schaden auf insgesamt 11.500 Euro. (AZ)