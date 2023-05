Betrunkener Fahrer flüchtet vor Polizei und baut Unfall

Weil er Alkohol konsumiert hat, entzieht sich ein 31-Jähriger in Erbach einer Polizeikontrolle und flüchtet. Dabei richtet er großen Schaden an und verletzt sich leicht.

Ein alkoholisierter 31-Jähriger hat sich am Sonntag in Erbach einer Polizeikontrolle entzogen und bei seiner Flucht großen Schaden angerichtet. Wie die Polizei mitteilt, wollten die Beamten den 31-Jährigen gegen 7 Uhr nach einem Zeugenhinweis auf einem Kiesplatz in der Heinrich-Hammer-Straße kontrollieren. Der Mann sei mit seinem BMW mehrere Runden auf dem Kiesplatz gedriftet, so der Hinweis aus der Bevölkerung. Als eine Polizeistreife den Fahrer kontrollieren wollte, gab der 31-Jährige Gas und flüchtete mit seinem Fahrzeug in Richtung Donaustraße.

Mit bis zu 180 Stundenkilometern vor der Polizei geflüchtet

Mit Geschwindigkeiten von bis zu 180 Stundenkilometern setzte er seine Flucht in Richtung Dellmensingen fort und verlor kurz vor Ortsbeginn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Laut Polizei prallte sein BMW gegen Schutzplanken, einen Lichtmast und zwei Bäume, und kam schließlich am Straßenrand zum Stehen. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt und von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, wo dem 31-Jährigen auch Blut abgenommen wurde. Die Polizei Laupheim beziffert den Schaden an dem BMW auf rund 7000 Euro, außerdem entstanden weitere 11.000 Euro Schaden an Verkehrseinrichtungen. Seinen Führerschein ist der betrunkene Fahrer nun erst einmal los. (AZ)