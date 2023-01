Einbruch in Kindergarten und Haus: Schmuck gestohlen und Schaden angerichtet

Nach Einbrüchen in Erbach und Blaubeuren hofft die Polizei jetzt auf Hinweise von Zeugen. Wer hat etwas gesehen und kann helfen?

Einbrecher sind über den Jahreswechsel in der Region unterwegs gewesen. Betroffen waren zwei Gebäude in Erbach und Blaubeuren. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen.

Wie die Ermittler mitteilen, bemerkten am Montag die Bewohner eines Hauses im Erbacher Merzenbeund, dass die Terrassentür aufgebrochen worden war. Dies dürfte laut Polizei über das Wochenende geschehen sein. Die Einbrecher fanden in einem Zimmer Schmuck und flüchteten.

In der Karlstraße in Blaubeuren brachen Unbekannte über das verlängerte Wochenende in einen Kindergarten ein. Auch sie gelangten durch die Terrassentür in das Haus. Die Tür hatten sie aufgehebelt. Hier machten die Einbrecher keine Beute, doch blieb ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro zurück.

Die Polizei hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach den Einbrechern. Die Ermittler hoffen auch auf Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 0731/1880. (AZ)