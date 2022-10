Erbach

vor 22 Min.

Dachstuhl eines Wohnhauses in Erbach brennt

Artikel anhören Shape

In der Nacht zum Samstag gerät in Erbach ein Haus in Brand. Drei Personen werden dabei leicht verletzt.

In Erbach wird ein Einfamilienhaus durch einen Brand schwerbeschädigt. Die Polizei wurde am Samstag, gegen 1.15 Uhr, von der Feuerwehr über einen Brand in Erbach informiert. Beim Eintreffen der ersten Streife stand der Dachstuhl des Einfamilienhauses bereits in Vollbrand. Alle Personen, die sich in dem Gebäude aufgehalten hatten, hatten das Haus bereits verlassen. Ein 37-Jähriger und zwei 13-jährige Jungen hatten leichte Brandverletzungen erlitten. Alle fünf Bewohner wurden zur Untersuchung ins Krankenhaus gefahren. Das Haus ist derzeit unbewohnbar. Der Schaden wird auf 200.000 Euro geschätzt. Die Brandursache konnte bislang nicht geklärt werden. Die Feuerwehren aus Erbach und Staig sowie die Drohnengruppe der Feuerwehr Munderkingen waren mit 59 Mann eingesetzt. Vom Rettungsdienst waren neun Einsatzkräften vor Ort. Die Bewohner wurden durch zwei Notfallseelsorger betreut. Die Ortsdurchgangsstraße (B311) war bis gegen 03.45 Uhr gesperrt. (AZ)

Themen folgen