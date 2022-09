Diebstahl auf Baustelle nahe B311: 150 Liter Diesel aus Bagger abgezapft

Der Bagger stand auf einer Baustelle nahe der B311. Die Polizei will nun den Diesel-Dieb ermitteln.

In Erbach haben Diebe von Dienstag auf Mittwoch aus einem Bagger Diesel abgezapft. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, stand der Bagger auf einer Baustelle im Gewann Rotes Loch nahe der B311. Die Diebe brachen an dem Kettenbagger das Tankschloss auf und zapften etwa 150 Liter ab. Die Polizei Erbach (Telefon 07305/933950) nahm die Ermittlungen auf. (AZ)