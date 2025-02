Einbruch in Bäckerei: Tresor aufgeflext und Bargeld gestohlen

In eine Bäckerei in Erbach (Alb-Donau-Kreis) ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen worden. Ein bislang unbekannter Täter hebelte nach Polizeiangaben gewaltsam eine Tür an der Filiale in der Ehinger Straße auf. In den Räumen flexte er dann einen Tresor auf. Darin befand sich Bargeld, welches er mitnahm. Mit der Beute flüchtete der Einbrecher unerkannt. Zurück blieb ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0731/188-3812 entgegengenommen. (AZ)

Bäckerei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Einbruch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis