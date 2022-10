Entspannungsseminar mit tödlichen Folgen in der Theaterei Herrlingen

Die Krimikomödie "Achtsam morden" in der Theaterei Herrlingen mixt Ratgeberliteratur, Krimi sowie Komödie. Sie macht sich wunderbar über die Wellnessbranche lustig.

Rechtsanwalt Björn Diemel ist ein Typ, der sein Leben mit Vollgas auf der Überholspur des Lebens führt. Frau, Kind, Beruf, alles schaukelt der abgebrühte Workaholic spielend. Bis ihm gleich drei Aufgaben zufallen, deren Lösung alles andere als einfach ist: Seine Tochter braucht dringend einen Kitaplatz, bekommt aber keinen. Seine Frau macht davon das Fortbestehen der Ehe abhängig. Und der "Lieblingsklient", Unterweltboss Dragan, lässt den Boten der gegnerischen Seite auf einem Omnibusparkplatz grillen, wortwörtlich. Und das vor den Augen von Schulkindern mit gezückten Handys. Jetzt ist sogar für den gewieften Anwalt Björn guter Rat teuer, der seinen Klienten aus dieser Sache herausboxen soll. Vielleicht unmöglich, wäre Björn nicht von seiner Liebsten zuvor zu einem Achtsamkeitsseminar verdonnert worden, um seine Work-Life-Balance auf die Reihe zu bekommen. Und was er da lernte, hat ganz erstaunliche Auswirkungen auf sein Leben. Das alles in der Krimikomödie "Achtsam morden" in der Theaterei Herrlingen zu sehen, ist ein großes Vergnügen.

Wie kommt der Gangsterboss in den Kofferraum?

Dragan lässt sich vom Anwalt in dessen Kofferraum verstecken: Björn soll ihn in ein Versteck fahren. Aber Björn, ganz im Modus der Achtsamkeit für sich und sein Umfeld, vergisst den Gangsterboss und verbringt ein Wochenende mit seiner kleinen Tochter. "Für Emily und mich war es ein toller Tag, für Dragan sein letzter." Diese "Unachtsamkeit" bringt Björn erst in Schwierigkeiten, dann eröffnet sie ihm ungeahnte Perspektiven. Aus dem Anwalt wird, dank der Lektionen des Achtsamkeitsseminars, ein flotter Unterweltboss, ein Polizei und Staatsanwaltschaft gegeneinander ausspielender Gelegenheitsmörder. Der aufgrund seiner "achtsamen Natur mit 42 Jahren zum Mörder wurde“. Dem es, einer kleinen Atemübung sei es gedankt, gelingt, kalt lächelnd die auswegloseste Situation in einen Vorteil für dich umzumünzen.

Die Theaterei Herrlingen hat die erfolgreiche Krimikomödien-Buchserie von Karsten Dusse zur schwungvollen Screwball-Komödie gemacht, mit einem furios aufspielenden Frank Erhardt in der Hauptrolle als Anwalt Björn Diemel. Das Stück spart nicht an ebenso geistreichen wie boshaften Seitenhieben auf die ganze Wellnessbranche, die doch Ideengeber für Buch wie Stück ist. Wo man mit Sprüchen wie "Keine Angst vor Gefühlen" oder "Man sieht nur mit dem Herzen gut" von emotionalen Verkrüppelungen geheilt werden soll, wird das Leben in pastellfarbene Häppchen schabloniert. Dieses Gewerbe mit dem Krimi zu mixen, hat Dusse erfolgreich gemacht und funktioniert auch auf der Herrlinger Bühne bestens.

Durch "Entschlackung" zum sanften Mörder

Björn Diemel, der irgendwo zwischen Achtsamkeitsübung, Ausmalbüchern für Erwachsene und "Entschlackung" zum Mörder aus Versehen und dann zum Unterwelt-Manager par excellence wird, ist eine durchaus sympathische Figur, so, wie Erhardt sie verkörpert. Gestresst gewiss, auch egomanisch in Teilen, aber doch ein gewitzter Entrepreneur, der über alle Katastrophen hinweg surft. Drei Darsteller müssen neunzehn Rollen umsetzen – wobei Torsten Hermentin das Gros zu bewältigen hat. Und das ist großes Kino, möchte man sagen. Vom russischen Erzgauner Boris über den Drogendealer Toni bis zum buttersanften Achtsamkeitscoach spielt Hermentin mit Lust und einer Fülle urkomischer Details. Sprachlich stattet Hermentin seine Figuren mit einem Potpourri von Slangs und Mundarten aus. Er lässt Dragan in breitestem österreichischem Dialekt fluchen, einen Attentäter mit sächsischem Zungenschlag winseln. Als Achtsamkeitscoach wiederum weht er so wölkchenhaft sanft auf die Bühne, dass man schon grinsen muss, bevor er die nächste Entspannungsplattitüde absondert.

Drei Schauspieler stemmen das ganze Stück

Fabelhaft switcht auch Nadine Ehrenreich zwischen ihren Rollen als zweijährige Emily, Gangsterboss-Limousinenfahrer Sasha und gestresster Ehefrau. Die Inszenierung (Regie: Jürgen Lingmann) schafft es, eine Armada von Nebenfiguren durch spontane Rollenwechsel auftreten zu lassen, alles gespielt von Erhardt, Hermentin und Ehrenreich. Komischer Höhepunkt: Das Treffen der "Officer" des verblichenen Dragan, das mit Kasperlepuppen ergänzt wird.

"Achtsam morden" punktet mit einer durchaus komplex gebauten Handlung, Krimispannung und schauspielerisch-komödiantischer Bandbreite. Keine Möglichkeit für einen Lacher wird ausgelassen. Wie der Musterschüler eines Achtsamkeitscoaches zum Unterweltchef wider Willen wird, ist eine großartig inszenierte und gespielte Posse, die bei der Premiere reichlich Applaus einheimste. Das wird ein Klassiker der Krimikomödie. Wetten?

Die nächsten Spieltermine: 3., 4. und 5. November um 19 Uhr. Weitere Spieltermine im November.