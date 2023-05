Größerer Polizeieinsatz in Erbacher Industriegebiet: Das ist bislang bekannt

Die Polizei rückt mit mehreren Fahrzeugen und Hunden ins Erbacher Industriegebiet aus. Die Polizei hält sich mit Informationen derzeit noch bedeckt.

Zu einem größeren Polizeieinsatz ist es am Mittwochabend in einem Erbacher Industriegebiet gekommen. Das bestätigt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm auf Nachfrage unserer Redaktion. Es soll sich dabei um eine Durchsuchungsaktion in Zusammenarbeit mit der bayerischen Polizei handeln. Durchsucht wurde offenbar eine Werkstatt. "Es geht in Richtung Rauschgift", so der Polizeisprecher weiter.

An der Durchsuchung beteiligt waren unter anderem die Kriminalpolizei sowie Spürhunde. Nähere Angaben zum Einsatz machte der Sprecher erst nicht, da zunächst unklar war, wer in dem Verfahren die Kommunikationshoheit habe: die Staatsanwaltschaften Ulm oder Memmingen oder das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West in Kempten.

Später ergänzt der Sprecher, dass im Laufe des Tages noch in Absprache mit der Ulmer Staatsanwaltschaft eine Pressemitteilung mit weiteren Informationen folgen soll. (AZ)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.