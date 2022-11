Mehrere Einbrüche in Wohnhäuser: Polizei bittet Zeugen um Hinweise

In Erbach und Laichingen wird in Wohnhäuser eingebrochen. In einem Fall werden nahezu alle Zimmer durchwühlt. Jetzt hofft die Polizei auf Hinweise von Zeugen.

In Erbach-Bach und Laichingen ist am Donnerstag in Wohnhäuser eingebrochen worden. In einem Fall wurde nach Polizeiangaben Geld gestohlen. Die Ermittler erhoffen sich nun mit einem Zeugenaufruf Hinweise auf die Täter.

Der Einbruch in Erbach-Bach ereignete sich demnach in der Zeit von 7 und 18 Uhr. Unbekannte hebelten in der Straße Höhenblick mit Gewalt die Terrassentür auf. Zuvor scheiterten sie an einem Fenster. Im Haus durchwühlten sie nahezu alle Zimmer auf der Suche nach Brauchbarem. In einem Raum fanden sie Geld und nahmen es mit.

Die Polizei sicherte Spuren, nahm die Ermittlungen auf und fragt:

Wer hat zwischen 7 und 18 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Ortsteil Bach gesehen?

im Ortsteil Bach gesehen? Wem ist sonst etwas Verdächtiges aufgefallen und kann Hinweise geben?

Das ist der Polizei über den Einbruch in Laichingen bekannt

In Laichingen ereignete sich der Einbruch zwischen 14.30 und 22 Uhr im Haydnweg. Unbekannte hebelten ein Fenster auf und gelangten in das Haus. Dort suchten sie nach Brauchbarem. Ob sie Beute machten, ist laut Polizei noch nicht bekannt.

Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Die Polizei will wissen:

Wer hat zwischen 14 und 22 Uhr verdächtige Personen im Haydnweg gesehen?

gesehen? Wer hat zwischen 14 und 22 Uhr verdächtige Fahrzeuge im Haydnweg gesehen?

im gesehen? Wem ist sonst etwas Verdächtiges aufgefallen und kann Hinweise geben?

In beiden Fällen nimmt die Polizei Hinweise unter der Telefonnummer 0731/1880 entgegen. (AZ)