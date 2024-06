Mann verliert Kontrolle über sein Auto und kracht gegen Hauswand

Ein 26-Jähriger fährt durch Erbach, als plötzlich ein medizinisches Problem auftritt. Sein Auto kommt von der Straße ab und durchbricht eine Mauer.

In Erbach (Alb-Donau-Kreis) hat sich am Dienstagnachmittag ein Unfall ereignet, bei dem ein 26-jähriger Fahrer die Kontrolle über sein Auto verlor und gegen eine Hauswand krachte. Das hat die Polizei Ulm mitgeteilt. Demnach fuhr der Mann auf der Erlenbachstraße, als plötzlich ein medizinisches Problem aufgetreten sein muss. Er verlor die Kontrolle über das Lenkrad, sodass sein Audi von der Fahrbahn abkam, eine Mauer durchbrach und eine Hecke in Mitleidenschaft zog. An einer Hauswand kam es zum Stehen.

Unfall in Erbach: Mann verliert Kontrolle über Wagen

Nähere Angaben zu dem medizinischen Notfall machte die Polizei nicht. Das sei nun Gegenstand von Ermittlungen. Der 26-Jährige hatte Glück im Unglück und blieb bei dem Unfall unverletzt. Jedoch wurde sein Audi erheblich beschädigt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden des Unfalls auf rund 50.000 Euro. (AZ)