Polizeieinsatz in Industriegebiet: Zwei Männer wegen Drogenhandels in Haft

Die Polizei rückte mit mehreren Fahrzeugen und Hunden ins Erbacher Industriegebiet aus. Zwei Männer wurden festgenommen und sitzen jetzt in Untersuchungshaft.

Zu einem größeren Polizeieinsatz ist es am Mittwochabend in einem Erbacher Industriegebiet gekommen. Zu den Hintergründen hielt sich die Polizei zunächst bedeckt. Am Freitag dann erfolgte eine bereits für Donnerstag angekündigte gemeinsame Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft in der Sache.

Demnach wurden bei dem Einsatz zwei mutmaßliche Rauschgifthändler vorläufig festgenommen. Inzwischen sitzen die beiden vermeintlichen Dealer im Alter von 27 und 42 Jahren in Untersuchungshaft. Sie stehen im dringenden Verdacht, im Großraum Ulm und Neu-Ulm Handel mit illegalen Betäubungsmitteln getrieben zu haben.

Seit Herbst 2022 laufende umfangreiche Ermittlungen der Polizeipräsidien Schwaben Süd/West (Bayern) und Ulm hätten zu den beiden Festnahmen geführt. Bei mehreren Durchsuchungen, unter anderem in einer Werkstatt, seien Betäubungsmittel in nicht geringer Menge gefunden worden. Die Ulmer Kriminalpolizei Ulm stellte – durch Drogenvortests vorbehaltlich bestätigt – rund 28 Gramm Kokain, zehn Gramm Ecstasy und etwa elf Kilogramm Marihuana sicher. Weitere Untersuchungen zur genauen Substanzbestimmung seien in Auftrag gegeben worden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm wurden die zwei Verdächtigen am Donnerstag der Haftrichterin des Amtsgerichts Ulm vorgeführt, die gegen beide Haftbefehl erließ. Die Tatverdächtigen befinden sich nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei dauern an. (AZ)