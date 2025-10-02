Radfahrerin wird bei Unfall von Lkw erfasst und schwer verletzt

Bei einem Unfall am Mittwoch in Erbach ist eine 67-jährige Radfahrerin schwer verletzt worden. Die Frau wurde nach Angaben der Polizei von einem Lastwagen erfasst.

Wie die Ermittler mitteilen, fuhr die 67-Jährige gegen 11.15 Uhr mit ihrem Pedelec von einem Parkplatz zunächst auf den Fußgängerweg neben der Ehinger Straße (B311). Auf Höhe der dortigen Bushaltestelle fuhr sie noch auf dem Gehweg an einem haltenden Bus vorbei. Danach wechselte die Frau auf die Straße.

Hierbei übersah sie wohl, dass auf der Ehinger Straße ein Lkw in Richtung Ulm fuhr. Der 65-jährige Fahrer des MAN-Lasters erfasste die Radfahrerin trotz Vollbremsung. Der Rettungsdienst verbrachte die schwer verletzte Frau in eine umliegende Klinik. Zum Unfallzeitpunkt trug die 67-Jährige laut Polizei einen Helm.

Der Verkehrsdienst Laupheim nahm den Verkehrsunfall auf und schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 1100 Euro. (AZ)