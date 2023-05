Reifen an mehreren Autos zerstochen: Polizei sucht Zeugen

In Erbach sind an gleich mehreren Autos Reifen zerstochen worden. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Ein bislang Unbekannter hat am Mittwoch in Erbach an mehreren Autos Reifen zerstochen. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro.

Wie die Polizei mitteilt, stand der Skoda eines 32-Jährigen zwischen 1.30 und 6.30 Uhr auf dem Parkplatz der Jahnhalle in der Ziegeleistraße. Ein bislang unbekannter Täter zerstach mit einem unbekannten Gegenstand den hinteren linken Reifen am Auto. Im ähnlichen Zeitraum zerstach ein Unbekannter auch im Panoramaweg an fünf weiteren Autos die Reifen.

Die Polizei Erbach nahm die Ermittlungen auf und bittet unter der Telefonnummer 07305/933959 um Hinweise von Zeugen. (AZ)