70 Altreifen und Autoreifen illegal im Wald entsorgt: Polizei sucht Zeugen

Etwa 70 Autoreifen und Stoßstangen sind in einem Wald bei Erbach illegal entsorgt worden. Die Polizei hofft nun auf Hinweise von Zeugen.

In einem Wald bei Erbach-Ringingen (Alb-Donau-Kreis sind Altreifen und Autoteile illegal entsorgt worden. Bei den Ermittlungen wegen dieser Umweltstraftat hofft die Polizei jetzt auf Zeugenhinweise.

Bereits am 25. November fielen nach Polizeiangaben einem Jagdpächter die rund 70 Autoreifen sowie mehrere Autoteile in dem Waldgebiet auf, das sich bei Erbach-Ringingen an der Landstraße 240 befindet. Die Reifen hatten Unbekannte an dem Verbindungsweg zwischen Steinenfeld und Allmendingen-Altheim abgelagert.

Wer die Reifen dort entsorgte und in welchem Zeitraum das Geschehen ist, ist nicht bekannt. Bisherige Ermittlungen der Beamten von Gewerbe und Umwelt Ulm verliefen ohne Erfolg. Jetzt hoffen die Spezialisten auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer jemanden beim Abladen der Reifen und Autostoßstangen beobachtet hat, sich an einen größeren Transporter im Waldgebiet erinnert oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 0731/188-3812 melden.

Bereits am 9. November hatte ein Bauhofmitarbeiter rund 50 Altreifen bei Erbach entdeckt. Die waren teilweise noch auf Felgen montiert und lagen im Bereich des Gögglinger Altwasser am Rand des Gewässers im dichten Gebüsch. Die Reifen waren teilweise schon mit Gras und Laub bedeckt, was eine längere Liegezeit vermuten lässt. Auch in diesem Fall hat die Abteilung Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ulm die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. (AZ)