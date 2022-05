Rollerfahrer wird bei Unfall am B311-Kreisverkehr verletzt

In Erbach prallen ein Auto und ein Roller am Kreisverkehr zusammen. Ein 67-Jähriger muss verletzt ins Krankenhaus.

Bei einem Unfall am Mittwoch in Erbach ist ein Rollerfahrer verletzt worden. Laut Polizei missachtete eine Autofahrerin dessen Vorfahrt an einem Kreisverkehr an der B311.

Gegen 12.45 Uhr fuhr die 67-Jährige aus Richtung Bach in den Kreisverkehr der Ehinger Straße ein. Dabei missachtete sie die Vorfahrt des 67-Jährigen auf seinem motorisierten Roller.

Das Zweirad und der Renault der Frau stießen zusammen. Infolgedessen stürzte der Mann und erlitt leichte Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik. Die Polizei schätzt den Sachschaden an beiden Fahrzeugen auf etwa 4000 Euro. (AZ)