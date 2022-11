Taxi-Fahrer verliert die Kontrolle: Zwei Schwerverletzte nach Unfall

Ein Taxi-Fahrer verliert die Kontrolle über seinen Wagen und prallt gegen einen Baum. Zwei 19-Jährige im Auto werden schwer verletzt.

Bei einem Unfall mit einem Taxi am Sonntagmorgen in Erbach sind drei Menschen verletzt worden. Das Fahrzeug war gegen einen Baum geprallt. Der Mann am Steuer war vermutlich zu schnell unterwegs.

Wie die Polizei mitteilt, sei das Taxi kurz vor 5 Uhr von Erbach in Richtung Bach gefahren. Am Ortseingang von Bach verlor der 49-jährige Fahrer in einer Kurve die Kontrolle über seinen Renault und kam nach links von der Straße ab. Zunächst fuhr er über ein Feld, bevor er gegen einen Baum prallte.

Zwei 19-jährige Fahrgäste erlitten dabei schwere Verletzungen, ein weiterer 19-Jähriger wurde leicht verletzt. Sie mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden. Der total beschädigte Renault musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 17.000 Euro. (AZ)