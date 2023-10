Erbach

Über ein Kilo Drogen und Tausende Euro beschlagnahmt: Mann ist wieder frei

In einer Wohnung in Erbach wurde eine größere Menge Rauschgift gefunden.

In einer Wohnung in Erbach findet die Polizei mehr als ein Kilo Marihuana und 280 Gramm Kokain, dazu 8000 Euro mutmaßliches Dealergeld. In Haft kommt der Mann aber nicht.

Eine größere Menge Rauschgift hat die Polizei in der Wohnung eines 26-Jährigen in Erbach beschlagnahmt. Der Mann, der vorläufig festgenommen wurde, befindet sich inzwischen aber wieder auf freiem Fuß. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, habe eine Zeugin bereits am Sonntagabend Cannabisgeruch im Treppenhaus eines Wohngebäudes wahrgenommen. Sie verständigte die Polizei. Auch die Beamten hätten vor Ort den Geruch festgestellt. Der Ursprung habe daraufhin lokalisiert werden können. Mit einem Durchsuchungsbeschluss wurde im Anschluss die Wohnung des 26-Jährigen betreten. Bei der Durchsuchung entdeckten die Polizisten nach eigenen Angaben größere Mengen Rauschgift und Bargeld. Insgesamt beschlagnahmte die Polizei etwa 1080 Gramm Marihuana, 580 Gramm Amphetamin und 280 Gramm Kokain. Weiterhin wurden knapp 8200 Euro mutmaßliches Dealergeld beschlagnahmt. Der 26-Jährige wurde vorläufig festgenommen und am Montag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Seitens des Gerichtes wurde ein Untersuchungshaftbefehl aber abgelehnt und der Mann kam wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen würden in der Sache aber andauern, heißt es. (AZ)

