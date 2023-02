Überholt trotz Gegenverkehr: Zwei Verletzte bei Unfall nahe Ringingen

Trotz unübersichtlichem Straßenverlauf will eine 44-Jährige überholen. Es kommt zum Frontalzusammenprall. Zwei Personen werden verletzt.

Bei einem Unfall am Montagmorgen zwischen Ringingen und Altheim sind zwei Personen verletzt worden. Nach Polizeiangaben kam es trotz Gegenverkehr zu einem Überholmanöver.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, war gegen 5.40 Uhr eine 44-Jährige von Ringingen in Richtung Altheim unterwegs. Sie soll bei einem unübersichtlichen Straßenverlauf mit ihrem Audi einen Sattelzug überholt haben. Dabei kollidierte sie frontal mit dem BMW eines entgegenkommenden 20-Jährigen.

Auch der Sattelzug wurde durch eines der Autos getroffen und beschädigt. Bei dem Unfall erlitten der BMW-Fahrer sowie die Audi-Fahrerin leichte Verletzungen. Sie kamen in Krankenhäuser. Der 37-jährige Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt.

Die Polizei Ehingen (Telefon 07391/5880) ermittelt nun den genauen Hergang des Unfalls. Sie schätzt den Schaden am Audi auf 5000 Euro, am BMW auf 3000 Euro sowie am Sattelzug auf 8000 Euro.

Ein Abschlepper barg die drei nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die K7422 zeitweise komplett gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. (AZ)