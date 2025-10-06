Unfall am Zebrastreifen endet glimpflich: 14-Jährige wird von Auto erfasst

Bei einem Unfall an einem Zebrastreifen in Erbach ist eine 14-Jährige leicht verletzt worden. Laut Polizei hatte das Mädchen Glück.

Kurz nach 13 Uhr befuhr eine 57-jährige Autofahrerin den Kreisverkehr an der Donaustetter Straße. Sie kam aus Richtung Ulm und wollte den Kreisel in Richtung Ehingen passieren. Beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr übersah sie wohl die 14-Jährige, die auf einem E-Scooter unterwegs war. Das Mädchen fuhr laut Polizei verbotswidrig auf dem Fußgängerweg aus Richtung Donaustetter Straße und überquerte zudem verbotswidrig den Zebrastreifen.

Durch die Kollision stürzte das Mädchen und verletzte sich leicht. Das Polizeirevier Ulm-West hat den Unfall aufgenommen. Der Opel blieb laut Polizei unbeschädigt. (AZ)