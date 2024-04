Zu viel Gas an der Ampel: 28-Jährige stürzt nach Wheelie vom Motorrad

Als die Ampel auf grün schaltete, gab die junge Frau wohl zu viel Gas und wurde nach hinten abgeworfen. Der Rettungsdienst brachte sie verletzt ins Krankenhaus.

Eine 28-Jährige ist am Sonntagnachmittag von einem Motorrad in Erbach gestürzt. Die Frau erlitt bei dem Unfall Verletzungen und kam in eine Klinik.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr die 28-Jährige kurz nach 15 Uhr in der Ehinger Straße in Richtung Donaurieden. Auf Höhe der Donaustraße musste sie mit ihrer Yamaha an der roten Ampel auf B311 anhalten. Aufgrund einer Fehlbedienung ging der Motor aus. Nachdem die Bikerin ihre Maschine wieder starten konnte und die Ampel auf grün umschaltete, gab sie wohl zu viel Gas. Die Yamaha machte einen Wheelie.

Die Kradfahrerin wurde nach hinten abgeworfen und stürzte mit dem Gesäß auf die Straße. Das Motorrad kam nach wenigen führerlosen Metern auf der Straße zum Liegen. Die Motorradfahrerin erlitt Verletzungen, der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Angehörige kümmerten sich um die Bergung des Zweirades. Den Sachschaden an der Yamaha schätzt die Polizei auf etwa 5000 Euro. (AZ)