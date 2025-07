Die Donau hautnah erleben: Leibi-Mündung bei Nersingen aufgewertet

Die Gemeinde hat die Leibi-Mündung an der Donau bei Nersingen gemeinsam mit Projektpartnern aufgewertet. „Naturerlebnis und Naherholung gehen nun Hand in Hand“, versprechen die Verantwortlichen in einer Mitteilung. Die Gemeinde Nersingen hat die Idee entwickelt und zusammen mit der LEW und LAG Regionalentwicklung Landkreis Neu-Ulm umgesetzt. Das Ergebnis ist Teil des landkreisübergreifenden LEADER-Projekts „Flusslandschaften in Schwaben erleben 2.0“ im Donaueinzugsgebiet.

Konkret wurde die Zufahrtsstraße zur Leibi-Mündung erneuert und ein Kiesweg entlang des rechtsseitigen Donauufers angelegt. Der zuvor eingewachsene Weg wurde freigelegt und neu gestaltet, sodass „ein naturnahes und zugleich einladendes Areal für die Menschen in der Region entstanden ist“, teilt die Kommune mit.

Nersingen wertet die Leibi-Mündung auf: Bürgermeister Winkler spricht von naturnahem Erholungsbereich.

Große Steine, auf denen man sitzen kann, laden Besucherinnen und Besucher zum Verweilen am Ufer der Donau ein. Darüber hinaus wurden die Verlandungen am Mündungsspitz abgetragen, um die ökologische Durchgängigkeit zu fördern. Mithilfe von Wasserbausteinen wurde das Fundament des Fußgängerstegs gesichert.

„Wir freuen uns, dass wir mit diesem Projekt einen naturnahen und attraktiven Erholungsbereich an der Donau schaffen konnten, der den Bürgerinnen und Bürgern unserer Gemeinde wie auch Gästen eine hohe Aufenthaltsqualität bietet“, sagte Bürgermeister Erwin Winkler gegenüber den Beteiligten.

Den Fluss erleben: Gemeinde, EU und Lechwerke finanzieren die Veränderung bei Nersingen.

Insgesamt belaufen sich die Kosten der Maßnahme auf rund 17.500 Euro. Davon werden 60 Prozent über das europäische Förderprogramm LEADER und 30 Prozent von der Kommune getragen. Weitere zehn Prozent steuert die Lechwerke AG bei.

Das Gesamtprojekt „Flusslandschaften in Schwaben erleben 2.0“ verfolgt das Ziel, die Ufer von Donau, Iller, Lech, Wertach und Günz für Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Rad-, Kanu- und Bootsfahrenden zugänglicher zu machen. Im Rahmen dieser Verbesserung wird zudem die Infrastruktur für Feuerwehr, THW und Wasserwacht an allen fünf Flüssen optimiert.

Am Fluss bei Nersingen die Freizeit genießen und mehr über Tiere und Pflanzen erfahren.

Ein weiteres Augenmerk liegt auf der Umweltbildung durch Biotope und die Schaffung von Blühflächen. Informationstafeln entlang der Flussabschnitte sollen die Öffentlichkeit über den Lebensraum Fluss aufklären und für die heimische Tier- und Pflanzenwelt sensibilisieren. (AZ)