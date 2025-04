Erleichterung in Roth: Störche nehmen umgesiedelten Horst an

Groß war die Aufregung in Pfaffenhofen-Roth, als vergangene Woche Mitarbeiter der Lechwerke (LEW) anrückten, um ein Storchennest von einem Strommast herunterzuholen. Mehrere Anwohner meldeten sich bei unserer Redaktion.

Die Regierung von Schwaben bestätigte zwar, dass die Aktion beantragt, überprüft und genehmigt worden war: Der Horst müsse wegen eines Hausbaus umgesiedelt werden. Weil das Storchenpaar sich am neuen Standort in etwa 80 Meter Entfernung zunächst erst nicht blicken ließ, hielt das Entsetzen über diesen Eingriff in die Natur in Pfaffenhofener Ortsteil an.

Wenn der Hausbau am alten Standort im Blumenweg abgeschlossen ist, soll der Horst wieder dorthin verlagert werden. Foto: Alexander Kaya

Inzwischen aber haben sich erneut mehrere Anwohner gemeldet: Das Storchenpaar scheint ihr neues Zuhause inzwischen angenommen zu haben, es lässt sich regelmäßig im Horst blicken und sogar fotografieren. Entsprechend groß ist die Erleichterung in Roth. Das Nest soll laut Regierung von Schwaben und LEW wieder umgesiedelt werden, wenn der Hausbau abgeschlossen ist. (krom)