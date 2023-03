Lkw kracht in Auto: Drei Verletzte nach Unfall auf B312

Ein Autofahrer passt laut Polizei beim Wenden nicht auf. Ein Lkw kracht in seine Beifahrerseite. Drei Personen werden verletzt, eine davon schwer.

Auf der B312 bei Erlenmoos im Kreis Biberach sind bei einem Unfall am Dienstagabend drei Personen verletzt worden, einer davon schwer. Die beteiligten Fahrzeuge waren danach nicht mehr fahrbereit.

Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 19.30 Uhr. Ein 48-jähriger Fahrer eines Peugeot war von Berkheim in Richtung Edenbachen unterwegs. Nachdem er eine Ausfahrt verpasst hatte, fuhr er auf der Straße nach links. Beim Wenden übersah er einen entgegenkommenden Lkw.

Der 16-Tonner wurde von einem 63-Jährigen gelenkt und fuhr in die Beifahrerseite des Peugeot. Bei dem Unfall erlitt der 41-jährige Beifahrer im Peugeot schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den Mann in eine Klinik. Auch die Fahrer des Peugeot und des Lkw wurden verletzt und kamen in Krankenhäuser. Den Schaden an den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro. (AZ)