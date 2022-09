Tödlicher Unfall auf B312: 34-Jähriger wird aus Auto geschleudert und stirbt

Eine Autofahrerin kommt auf die Gegenfahrbahn und prallt frontal mit dem Auto des 34-Jährigen zusammen. Der Mann wird aus dem Wagen geschleudert und stirbt noch an der Unfallstelle.

Bei einem Unfall am Freitag im Kreis Biberach ist ein 34-Jähriger ums Leben gekommen. Auf der B312 zwischen Erlenmoos und Ochsenhausen kam es zu einem Frontalzusammenstoß zweier Autos.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 47-Jährige gegen 17.15 Uhr in einem Opel auf der Bundesstraße von Erlenmoos in Richtung Ochsenhausen. Zur gleichen Zeit fuhr ein 34-Jähriger in einem VW in entgegengesetzter Richtung. Etwa auf Höhe des Beginns der Straße Weinberg, die parallel verläuft, kam die 47-Jährige wohl nach links auf die Gegenfahrbahn. Der Opel und der VW des 34-Jährigen stießen frontal zusammen.

Tödlicher Unfall bei Erlenmoos/Ochsenhausen: Fahrer wird aus Auto geschleudert

Der 34-Jährige wurde durch den Aufprall aus seinem Auto geschleudert. Er erlitt durch den Unfall sehr schwere Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle. Die 47-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie zur Behandlung in eine Klinik. Die Feuerwehren aus Ochsenhausen und Erlenmoos räumten und sicherten die Unfallstelle.

Abschlepper bargen die Autos von der Unfallstelle. Die Verkehrspolizei Laupheim (Telefon: 07392 9630-0) ermittelt nun den genauen Hergang des Unfalls. Sie sucht Zeugen, die den Unfall gesehen haben und bittet diese, sich bei der Polizei zu melden. Zur Klärung der Unfallursache ordnete die Staatsanwaltschaft Ellwangen zudem die Hinzuziehung eines Sachverständigen an.

Warum es zu diesem Unfall kam, wollen nun die Polizei und ein Sachverständiger klären. Möglich sei nach Angaben der Ermittler, dass die Fahrerin des Opels unachtsam oder zu schnell war. Beides - Unachtsamkeit und nicht angepasste Geschwindigkeit - kann weitreichende Folgen haben, heißt es im Polizeibericht. Deshalb sei es wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und die Geschwindigkeit der Witterung anzupassen - "damit alle sicher ankommen". (AZ)