Polizistin in Ulm attackiert – Mann sitzt in U-Haft

Ein 31-jähriger Mann hat in Ulm zunächst randaliert und später eine Polizistin verletzt. Gegen ihn wurde ein Haftbefehl erlassen.

Ein Mann hat in Ulm eine Polizistin angegriffen und so verletzt, dass sie ihren Dienst beenden musste. Der Angreifer sei am Donnerstag auf eine Streifenbesatzung losgegangen, habe gegen das Polizeiauto getreten und schließlich auf die ausgestiegene Polizistin eingeschlagen, teilte die Polizei am Freitag mit. Zusammen mit ihrem Kollegen konnte die 25-Jährige den Mann unter Kontrolle bringen. Nach dem Einsatz musste die Beamtin allerdings ins Krankenhaus.

Der 31-jährige Angreifer soll zuvor E-Scooter und Mülleimer umgestoßen haben, weswegen die Streife gerufen wurde. Außerdem soll der Mann am selben Tag in einer Obdachlosen-Unterkunft randaliert und dort Hausverbot erhalten haben. Er sitzt nun in Untersuchungshaft. Ein Haftrichter beim Amtsgericht Ulm erließ einen Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts der Körperverletzung sowie des tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte.