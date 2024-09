Eröffnungstermin für Haus des Döners steht fest

Die Eröffnung des „Haus des Döners“ in der Blaubeurer Straße 37 in Ulm verschiebt sich: Eigentlich wollte das Schnellrestaurant am 12. oder 13. September die Türen öffnen, jetzt steht fest: Erster Öffnungstag ist am Donnerstag, 26. September.

