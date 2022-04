Mit 2,5 Promille am Steuer: Mann rammt im Rausch drei Autos

Im Kreis Biberach hat ein Mann mit 2,5 Promille Alkohol im Blut drei Autos gerammt. Sein Wagen war so kaputt, dass er nicht mehr weiterkam.

Ein betrunkener Mann hat in Erolzheim im Kreis Biberach mit seinem Wagen drei Autos gerammt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 13.000 Euro.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, fuhr der 31-Jährige kurz nach 22 Uhr durch die Mühlstraße. Hier streifte er drei Autos, die hintereinander rechts am Straßenrand standen. Der Wagen des 31-Jährigen war danach so kaputt, dass er nicht mehr weiterkam.

Die Ursache dafür war laut Polizei schnell klar: Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,5 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet nun eine Anzeige sowie Rechnungen für den Schaden an den Fahrzeugen. (AZ)