Folgeunfall nach Wildunfall: Zwei Verletzte und 40.000 Euro Schaden

Nach einem Wildunfall ist es am Donnerstagmorgen bei Ersingen zu einem Folgeunfall gekommen. Zwei Menschen wurden dabei nach Polizeiangaben verletzt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall um 7.30 Uhr auf der K7412 zwischen Achstetten und Ersingen. Ein 56-Jähriger fuhr in Richtung Ersingen. Wohl aufgrund von dichtem Nebel erkannte er das zuvor verunfallte Auto auf seiner Spur trotz eingeschalteten Warnblinklichts und Warndreieck erst spät. Der 56-Jährige wich auf die Gegenfahrbahn aus. Dort fuhr ein 21-jähriger Toyota-Fahrer. Es kam zum Unfall. Beide Fahrer verletzten sich leicht.

Der Verkehrsdienst Laupheim nahm den Verkehrsunfall auf und schätzt den Gesamtschaden auf 40.000 Euro. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppdienst barg die beiden PKW. (AZ)