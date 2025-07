Erstmals steht eine Frau an der Spitze der SPD Neu-Ulm

Mit der bisherigen stellvertretenden Vorsitzenden Ellen Spieth-Varvodić übernimmt erstmals eine Frau den Vorsitz des SPD-Ortsvereins Neu-Ulm. Als Stellvertreter wurden Oliver Ströbele und Daniel Fürst gewählt. Jutta Noack wurde als Kassiererin bestätigt, René Kropp übernimmt das Amt des Schriftführers. Der langjährige Ortsvereinsvorsitzende und Stadtrat Erich Krnavek trat nicht erneut zur Wahl an. Daniel Fürst (Kreisvorsitzender der SPD Neu-Ulm) dankte dem scheidenden Vorsitzenden und lobte seine Arbeit in den vergangenen zehn Jahren und in schwierigen Zeiten für die Sozialdemokratie in Bayern und Neu-Ulm.

Neu-Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neu-Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

SPD Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis