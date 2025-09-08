Das bietet der erste Inklusionsgipfel im Landkreis Neu-Ulm

Der erste Inklusionsgipfel im Landkreis Neu-Ulm findet am Samstag, 20. September von 10 bis 15 Uhr im Bürgerhaus in Senden statt. Organisiert wird er von der Integrationsbeauftragten des Landkreises Neu-Ulm, Krimhilde Dornach, zusammen mit ihren Stellvertreterinnen Sabine Dehner und Gabriele Salzmann.

Der Gipfel will Menschen das Thema Inklusion nahebringen

Bei der Veranstaltung sollen die bereits bestehenden Strukturen in der Inklusionsarbeit vorgestellt und Betroffenen, Angehörigen und Interessierten ein Einblick in das Thema Inklusion ermöglicht werden, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes. „Wir freuen uns, den Menschen im Landkreis Neu-Ulm den Zugang zum Thema Inklusion auf lockere und niederschwellige Weise näher bringen zu können“, sagt Krimhilde Dornach.

Dazu gibt es ein vielfältiges Bühnenprogramm. Um 10 Uhr eröffnet die Band „Die Quietschfidelen“ unter der Leitung von Manfred Haber den Inklusionsgipfel. Ein weiterer Höhepunkt sind die Cheerleader und der Gebärdenchor der Lebenshilfe Donau-Iller beziehungsweise des Heilpädagogischen Zentrums Senden, verbunden mit der Lindenhofschule Senden, die um 11 Uhr auf der Bühne stehen. Mitwirkende sind auch mehrfach ausgezeichnete Pianistinnen und Pianisten der Städtischen Musikschule Senden sowie das Tischharfenensemble der Musikschule Weißenhorn.

Neben einem inklusiven Bühnenprogramm gibt es zudem Selbsterfahrungsmöglichkeiten zu sichtbaren und unsichtbaren Behinderungen. Das BRK Neu-Ulm ist mit einem Rollstuhlparcours und verschiedenen „Sinnesstationen“ vertreten. Der Bayerische Sehbehindertenbund wartet mit diversen Simulationsbrillen, Langstöcken, blindengerechten Spielen, Vorlesegeräten und sprechenden Hilfsmitteln auf. Der Bezirk Schwaben stellt verschiedene Demenzsimulatoren zur Verfügung, wobei unterschiedliche Auswirkungen dementer Einschränkungen im Alltag erfahren und erlebt werden können.

Viele Informationsangebote beim Inklusionsgipfel

Darüber hinaus gibt es Informationen und Austauschmöglichkeiten über Institutionen, Zuständigkeiten und Angebote. Deshalb sind verschiedene Verbände und Institutionen vertreten, die an Infoständen Auskunft für Menschen mit unsichtbaren und sichtbaren Behinderungen und deren Angehörige geben. Weitere Informationen zum Inklusionsgipfel und der Arbeit der Inklusionsbeauftragten unter: www.landkreis-nu.de/Inklusionsbeauftragte oder inklusionsbeauftragte@extern.landkreis-nu.de (AZ)