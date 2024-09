Erstmals eine Frau: Katja Maier zur Präsidentin der Handwerkskammer Ulm gewählt

Zum ersten Mal in der fast 125-jährigen Geschichte der Handwerkskammer Ulm steht mit Katja Maier eine Frau an der Spitze der Kammer. Mit ihrer Wahl zur Präsidentin durch die Vollversammlung der Handwerkskammer wird ein neues Kapitel in der Geschichte des regionalen Handwerks aufgeschlagen. Katja Maier, Zimmerermeisterin und Geschäftsführerin der Firma Holzbau Maier in Westhausen-Lippach, tritt die Nachfolge von Joachim Krimmer an, der aus Altersgründen nach zwei Amtsperioden nicht mehr zur Wahl stand. Sie übernimmt diese zentrale Rolle im Handwerk der Region mit sofortiger Wirkung.

Die Vollversammlung der Handwerkskammer Ulm hat sich zudem verjüngt und ist weiblicher geworden. Das Durchschnittsalter der Ehrenamtlichen der Amtsperiode 2024-2029 liegt bei 50 Jahren, im Vergleich zu 52 Jahren in der vorherigen Amtsperiode von 2019-2024. Erfreulich ist auch der Anstieg des Frauenanteils: Der neuen Vollversammlung gehören 29 Frauen an, während es in der vergangenen Periode 28 waren.

Viele Jahre im Ehrenamt

Katja Maier ist nicht nur eine erfahrene Unternehmerin, sondern auch eine engagierte Vertreterin des Handwerks, heißt es in einer Mitteilung der Handwerkskammer. Sie blickt auf viele Jahre im Ehrenamt der Handwerkskammer zurück: Seit 2014 ist sie ordentliches Mitglied der Vollversammlung, seit 2015 ist sie Mitglied des Vorstandes der Handwerkskammer Ulm. Darüber hinaus ist sie seit 2014 ordentliches Mitglied des Berufsbildungsausschusses.

Ihr Engagement und ihre Führungsqualitäten habe sie in den vergangenen Jahren immer wieder unter Beweis gestellt: Bereits von 2011 bis 2020 war Katja Maier stellvertretende Obermeisterin der Zimmerer-Innung Aalen, bevor sie 2021 zur Obermeisterin gewählt wurde. Von 2005 bis 2011 war sie Vorstandsmitglied der Zimmerer-Innung Aalen, von 2014 bis 2017 stellvertretende Kreishandwerksmeisterin der Kreishandwerkerschaft Ostalb. Seit 2017 leitet sie zusammen mit Alexander Hamler als Kreishandwerksmeisterin die Geschicke der Kreishandwerkerschaft Ostalb. Auch als Arbeitgeber-Vizepräsidentin – ein Amt, das sie seit 2019 innehat – habe sich Katja Maier stets für die Interessen der Handwerksbetriebe eingesetzt. Sie ist zudem Mutter einer Tochter und beweise damit, dass sich berufliche Spitzenleistungen und familiäre Verpflichtungen erfolgreich vereinbaren lassen.

„Mit Katja Maier wird die Handwerkskammer Ulm von einer versierten und zukunftsorientierten Führungspersönlichkeit geleitet, die sowohl für das Handwerk als auch für die Gleichstellung im Beruf neue Maßstäbe setzt“, erklärt die Handwerkskammer und weiter: „Ihre Wahl zur Präsidentin markiert einen Meilenstein in der Geschichte der Handwerkskammer und wird sicher eine Vorbildfunktion für viele Frauen im Handwerk haben.“

„Es ist mir eine Ehre und ein Privileg, als erste Frau die Präsidentschaft der Handwerkskammer Ulm übernehmen zu dürfen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Vorstand und unserer erfahrenen Hauptgeschäftsführung die Zukunft des Handwerks in der Region zu gestalten und weiter voranzubringen“, so Katja Maier nach ihrer Wahl.

Als neuer Vizepräsident der Arbeitgeberseite folgt Michael Bucher, Schreinermeister und Geschäftsführer der Schreinerei Wirth-Bucher, auf Katja Maier. Neuer Arbeitnehmer-Vizepräsident ist Alexander Petrick, Installateur- und Heizungsbauermeister aus Bad Waldsee, der auf Wilfried Pfeffer folgt.