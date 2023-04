Unfall nimmt tödliches Ende: Radfahrer stirbt im Krankenhaus

Ein Rettungshubschrauber bringt den Schwerverletzten nach dem Unfall noch in ein Krankenhaus. Dort erliegt der Mann aber seinen Verletzungen und stirbt.

Nach einem Unfall am Montag bei Ertingen im Kreis Biberach ist ein 85-Jähriger seinen schweren Verletzungen erlegen. Wie die Polizei mitteilt, starb der Mann am Dienstag in einem Krankenhaus.

Der 85-Jährige war nach Polizeiangaben am Montagnachmittag gegen 15 Uhr ohne Helm mit seinem Pedelec in der Straße Storchenschnabel in Richtung L278 unterwegs. Im Einmündungsbereich bog er nach links auf die Landstraße in Richtung Ertingen ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 76-jährigen Autofahrers. Der kam von rechts und fuhr mit seinem Skoda auf der L278 in Richtung Ertingen.

Der 76-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Es kam zum Unfall. Dabei erlitt der Radfahrer schwere Verletzungen, denen er nun am Dienstag im Krankenhaus erlag. Ein Rettungshubschrauber hatte ihn dorthin gebracht.

Die Verkehrspolizei Laupheim nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden an dem Skoda auf 500 Euro, an dem Pedelec auf 300 Euro. Der Autofahrer blieb unverletzt. (AZ)