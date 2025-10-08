„Es ist jetzt schon Chaos“: Ärger um die nächste Baustelle direkt an der B10

Wer die Baustellenübersicht der Stadt Ulm aufruft, sieht auf den ersten Blick: Es ist aktuell ungewöhnlich viel los auf Ulms Straßen, an vielen Stellen stoßen Autofahrer auf Sperrungen und Umleitungsstrecken. Der Grund ist, dass alles Notwendige erledigt sein soll, bevor die Ausnahmesituation eintritt und die B10 vom Norden in die Stadt ab dem 29. November für vier Jahre komplett gesperrt wird. Zuvor müssen auch die Ausweichstrecken wie die Stuttgarter Straße fit gemacht werden. Mit einer Entscheidung im Ulmer Bauausschuss am Dienstagabend verdichten sich die Zeichen, dass es an der B10/B28 vor der Landesgartenschau 2030 eine weitere Baustelle geben wird: auf Höhe des Ehinger Tors. Die IHK Ulm hat davor gewarnt, sie sorgt sich angesichts der Baustellen um den hiesigen Wirtschaftsstandort.

Im Frühjahr ist die Stadtverwaltung selbst zurückgerudert, da auch sie erkannte, dass die zusätzliche Großbaustelle zur Umgestaltung des Gebiets am Bismarckring die Stadt überfordern könnte. Deshalb soll vor 2030 nur noch ein Teil der Pläne an der riesigen Kreuzung nördlich der Adenauerbrücke umgesetzt werden. Doch auch diese Vorhaben haben es in sich: Es sollen einige Autospuren im Kreuzungsbereich wegfallen: So soll es etwa in der Neuen Straße nur noch drei statt fünf Fahrspuren geben, in der Zinglerstraße (B311) südwestlich des Knotenpunkts nur noch eine Spur in jede Richtung. Auf lange Sicht soll der gesamte Bereich grüner und der Rad- und Fußverkehr aufgewertet werden.

Sorgen wegen der „nächsten riesigen Baustelle“ in Ulm

Doch schon die Vorhaben bis 2030 spalten die Gemüter. Die CDU sprach sich im Bauausschuss klar gegen die Pläne aus. „Das funktioniert nicht mit der Einspurigkeit in der Zinglerstraße“, erklärte Winfried Walter. Auch Klaus Kopp sprach sich für die Freien Wähler gegen die Maßnahme vor 2030 aus und warnte vor der „nächsten riesigen Baustelle“. Händler würden dadurch massiv leiden, außerdem habe man Bedenken, dass die Baustelle möglicherweise gar nicht pünktlich bis zur Landesgartenschau fertig wird.

„Es ist jetzt schon Chaos“, betonte Wolfgang Stittrich (FDP) angesichts der vielen Baustellen in der Stadt. „Wenn man die Zinglerstraße einspurig macht, geht nix mehr“, warnte er. Yvonne Scheffler (Grüne) hielt dagegen und erklärte, man habe in der Vergangenheit den Fokus zu stark auf den Autoverkehr gelegt. Nun würde Lebensraum zurückerobert und die grünen Flächen, die entstehen, seien gerade für die Schulen vor Ort wichtig. Die Maßnahme sei sowohl für die Stadtentwicklung wie auch die Landesgartenschau bedeutend. Martin Rivoir (SPD) betonte als Ziel des Umbaus, dass der Fahrradverkehr gestärkt wird.

Laut Baubürgermeister Tim von Winning haben „ein oder zwei Fahrspuren weniger“ kaum Einfluss auf die Leistungsfähigkeit des Verkehrs. Entscheidend seien die Knotenpunkte, die ohnehin durch Ampeln gesteuert werden. Das sah Winfried Walter anders, schließlich werde die Schlange an wartenden Autos bei Rot länger und mit nur einer Spur in der Zinglerstraße könnten sich die Fahrer erst sehr spät Richtung Neu-Ulm einsortieren. Während Klaus Kopp einen Bürgerentscheid ins Spiel brachte, erklärte der Baubürgermeister, dass der Umbau rund um den Bismarckring während der großen B10-Baustelle im Norden taktisch gar nicht so schlecht sei, weil es mit der dortigen Sperrung weniger Verkehr aus dieser Richtung geben wird. Am Ende fiel die Abstimmung denkbar knapp für die Umbaupläne aus.

Der ticketfreie Samstag in Ulm ist beschlossen

Gleichzeitig hat der Bauausschuss einen symbolischen Entschluss gefasst, der den Menschen vor Ort während der Baustellenzeit entgegenkommt und auch den Handel stärken soll: In der Adventszeit, wenn viele Menschen in die Stadt kommen und die Parkhäuser brechend voll sind, dürfen alle im Stadtgebiet gratis mit Bus und Straßenbahn fahren. Insgesamt wird es fünf ticketfreie Samstage zwischen dem 29. November und 27. Dezember geben. Das Angebot gilt für die Tarifwaben 10 und 20 – Neu-Ulm mit seinen Stadtteilen profitiert also auch, obwohl sich die Neu-Ulmer am finanziellen Ausgleich für die Maßnahme nicht beteiligen werden, wie im Ausschuss bekannt wurde. Insgesamt fallen Kosten in Höhe von 125.700 Euro an.

Ticketfreie Samstage gab es bereits ab 2019 für drei Jahre: Damals zeigte sich, dass das Angebot tatsächlich gut genutzt wurde. Ein langfristiger Umstieg vom Auto zu den öffentlichen Nahverkehrsmitteln wurde aber kaum erreicht. Ob es auch im kommenden Jahr ticketfreie Samstage geben wird, ist noch unklar. Reinhard Kuntz (FWG) sprach sich zumindest für eine Verlängerung in den Januar aus – „als Anreiz, in die Stadt zu kommen“, da ab 13. Januar für knapp vier Wochen keine Züge am Ulmer Hauptbahnhof halten werden. Andere warnten davor, das Geld weiter mit der Gießkanne auszuschütten, vielmehr sollen punktuelle Maßnahmen in den Blick rücken – etwa für Menschen, die in der Baustellenzeit die Park-and-Ride-Angebote nutzen.