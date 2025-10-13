Heavy-Herbstfest im BRK-Seniorenwohnen Ludwigsfeld

Icon vergrößern Munter wurde im BRK-Seniorenwohnen Ludwigsfeld der Herbst begrüßt. Foto: Edyta Klasik Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Munter wurde im BRK-Seniorenwohnen Ludwigsfeld der Herbst begrüßt. Foto: Edyta Klasik

Als Heavy-Metal-Rhythmen durch den Speisesaal hallen, zucken einige Augenbrauen – doch nur für einen Moment. Dann beginnt eine Bewohnerin in ihrem Rollstuhl im Takt zu wippen. Neben ihr hebt ein Bewohner eine Faust in die Luft, grinst, und ruft: „Des hätt i net denkt – aber passt scho!“ So schwungvoll startete das Herbstfest im BRK-Seniorenwohnen Ludwigsfeld. Es wurde nicht nur mitgesungen und geschunkelt – es wurde getanzt, gelacht und gefeiert. Die Stimmung war ausgelassen, voller Energie und Lebensfreude. Dass viele Gäste dabei im Rollstuhl saßen, tat der Dynamik keinen Abbruch.

„Der Event DJ“ sorgt auch für Lieder aus den Herkunftsländern der Bewohner und Bewohnerinnen.

Bereits beim Einlass war der Speisesaal von Musik erfüllt. Reinhardt Reißner, bekannt als „der Event DJ“, sorgte für eine musikalische Reise quer durch Jahrzehnte, Stilrichtungen und Kulturen. Zunächst erklangen deutsche Evergreens, später wechselte er zu Liedern aus den Herkunftsländern der Bewohner – von italienischen Klassikern über kroatische Volkslieder bis hin zu osteuropäischen Melodien. Schließlich ließ er die Mitarbeitenden nicht zu kurz kommen und spielte Musik aus deren Heimatländern. Die Wünsche von Bewohnern und Personal flossen nahtlos ein – und führten eben auch zu jenem Moment, in dem AC/DC aus den Lautsprechern dröhnte.

Kulinarisches von Suser über Zwiebel- und Zwetschgenkuchen bis hin zu Schmalz- und Obazdabroten.

Kulinarisch wurde ebenfalls einiges geboten: Suser – in Rot und Weiß – begrüßte die Gäste, begleitet von Zwiebel- und Zwetschgenkuchen, auf Wunsch auch beides. Später am Abend sorgten Schmalz- und Obazdabrote für die Grundlage zum Weiterfeiern.

Einrichtungsleiter Löffler Gamal begrüßte die Gäste zu Beginn persönlich und bedankte sich bei allen Mitwirkenden – besonders beim engagierten Team, das dieses Fest mit viel Herzblut vorbereitet hatte. Noch Tage später sprachen viele Bewohnerinnen und Bewohner über das Fest. Es war ein lebendiger Ausdruck, dass Alter kein Hindernis für Freude, Bewegung und Gemeinschaft ist. Oder, wie die Rollstuhltänzerin lachend sagte: „Des war Rock’n’Roll im Rollstuhl – und i war mitten drin!“

