Führungswechsel an der Spitze der Innovationsregion Ulm: Landrätin Eva Treu übernimmt den Vorsitz

Mit sofortiger Wirkung übernimmt Eva Treu, Landrätin des Landkreises Neu-Ulm, den Vorstandsvorsitz der Innovationsregion Ulm. Sie tritt damit die Nachfolge von Heiner Scheffold, Landrat des Alb-Donau-Kreises, an und übernimmt in dieser Funktion die Verantwortung für die Weiterentwicklung der Innovationsregion Ulm.

Der Wechsel im Vorstandsvorsitz erfolgt turnusgemäß alle zwei Jahre. In der Vorstandssitzung am Dienstag wurde Eva Treu von den weiteren Vorstandsmitgliedern zur neuen Vorsitzenden gewählt. Durch ihre frühere Mitarbeit im Bereich der Gründungsinitiative der Hochschule Biberach, Erfahrung in der Start-up-Förderung und ihre kommunalpolitische Expertise bringe Eva Treu die idealen Voraussetzungen mit, um die Innovationsregion Ulm erfolgreich in die Zukunft zu führen, heißt es.

„Ich freue mich sehr auf die bevorstehenden Aufgaben.“ Eva Treu, Landrätin

„Ich freue mich sehr auf die bevorstehenden Aufgaben und die Chance, die Innovationsregion Ulm gemeinsam mit einem engagierten Team weiter zu stärken und voranzutreiben. Unser Ziel ist es, die Region sowohl national als auch international als attraktiven Standort für Investoren, Unternehmen und Fachkräfte zu positionieren. Dabei wollen wir nachhaltige Wachstumsperspektiven schaffen und die wirtschaftliche Dynamik der Region weiter fördern“, betont Eva Treu.

Zentrales Ziel bleibt es, die Attraktivität der Region weiter zu steigern, Unternehmen bei ihrer Ansiedlung zu unterstützen und die Vernetzung vor Ort zu fördern. Durch innovative Projekte und gezielte Vermarktungsstrategien möchte die Innovationsregion Ulm einen bedeutenden Beitrag zur nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung des Standortes leisten.

Die Innovationsregion Ulm umfasst 75 Städte und Gemeinden mit circa 500.000 Einwohnern. Insgesamt gehören dem Verein rund 100 Mitglieder an, darunter zahlreiche weltweite sowie regionale Unternehmen, die Universität Ulm, Hochschulen und Verbände.