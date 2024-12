Fabio Diso spielt in „Chicago“: Wie ein Illertisser auf die großen Bühnen kam

Egal ob „Mamma Mia“, „We Will Rock You“ oder „Evita“: Fabio Diso hat in zahlreichen Musicalproduktion mitgespielt. Seit 2013 macht sich der gebürtige Illertisser einen Namen in der Szene. Jetzt geht es für ihn nach Hannover, wo er die Hauptrolle im Broadway-Hit „Chicago“ spielt. Dabei war es ein großer Zufall, dass Diso heute mit Stars wie Queen-Gitarrist Brian May auf der Bühne stehen darf.

Kilian Voß Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Illertissen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Chicago Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis