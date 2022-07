Fahlheim

vor 17 Min.

"Symphonic Explosion": Bald kracht es in Fahlheim

Der MV Fahlheim plant mit der "Symphonic Explosion" am 15. Juli das größte Konzert seiner Vereinsgeschichte.

Lokal Eine Explosion soll in Fahlheim das Ende der Pandemie einläuten. Der örtliche Musikverein plant das größte Konzert seiner Vereinsgeschichte.

Von Franziska Wolfinger

Mit einem großen Knall will sich der Musikverein Fahlheim aus zwei stilleren Pandemiejahren zurückmelden. "Symphonic Explosion" lautet das dazu passende Motto der Veranstaltung, die irgendwas zwischen Konzert und Party sein soll und am Freitag, 15. Juli, stattfinden wird. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Die mehr als 120 Musiker und Chormitglieder, die auf der Bühne am Sportplatz stehen werden, geben bei den letzten Proben noch mal alles. Die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen mit einigen Überraschungen rechnen.

