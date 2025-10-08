Fahrerflucht auf der Autobahn: Schwarzer SUV touchiert Auto bei Elchingen

Nach einer Fahrerflucht auf der Autobahn sucht die Polizei Zeugen. Am Dienstag gegen 20 Uhr fuhr ein 32-Jähriger mit seinem Auto auf der A8 in Richtung Stuttgart. Auf Höhe Elchingen überholte er auf dem mittleren Fahrtstreifen einen Lkw. Dies war auf Höhe der Fahrbahnverengung von drei auf zwei Fahrstreifen. Noch vor Abschluss seines Überholvorgangs wurde der 32-Jährige von einem schwarzen SUV mit Stuttgarter Kennzeichen auf der linken Sperrfläche im Überholverbot überholt und seitlich touchiert. Der 32-Jährige war damit beschäftigt, die Kontrolle über seinen Wagen zu behalten, während sich der Unfallverursacher mit hoher Geschwindigkeit von der Unfallstelle entfernte.

Die Verkehrspolizei Günzburg bittet um Zeugenhinweise zu dem Unfall

An der Rastanlage Seligweiler fuhr der 32-Jährige ab und verständigte die Verkehrspolizei Günzburg. Von dem flüchtigen Pkw ist nur die genannte Beschreibung vorhanden. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos. Am Auto entstand an der gesamten linken Fahrzeugseite ein Schaden von etwa 5000 Euro, der Fahrer blieb unverletzt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/919-0 zu melden. (AZ)