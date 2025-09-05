Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neu-Ulmer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neu-Ulm
Icon Pfeil nach unten

Fahrerflucht nach Unfall beim Kaufland in Neu-Ulm

Neu-Ulm

Fahrerflucht nach Unfall beim Kaufland in Neu-Ulm

In Neu-Ulm begann ein unbekannter Fahrer am Donnerstag Fahrerflucht, nachdem er auf dem Parkplatz des Kauflandes einen Mercedes gerammt hatte.
    • |
    • |
    • |
    In Neu-Ulm begann ein Fahrer Unfallflucht, nachdem er ein anderes Auto gerammt hatte.
    In Neu-Ulm begann ein Fahrer Unfallflucht, nachdem er ein anderes Auto gerammt hatte. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Parken will gelernt sein. Ist das nicht der Fall, kommt es zu Situationen wie auf dem Parkplatz des Neu-Ulmer Kauflandes. Hier touchierte ein unbekannter Fahrer laut Polizei beim Ausparken eine Mercedes C-Klasse – und beging danach Fahrerflucht.

    Am Donnerstagvormittag kam es auf dem Parkdeck des Kauflandes in der Memminger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter rammte vermutlich beim Ausparken einen unmittelbar neben ihm stehenden Mercedes und beschädigte den Wagen dabei. Anschließend fuhr er davon, ohne die Polizei zu informieren.

    Polizei Neu-Ulm sucht nach flüchtigem Täter

    An der schwarzen Mercedes C-Klasse entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Die Polizei fahndet nach dem Täter. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm zu melden. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden