Fahrerflucht nach Unfall beim Kaufland in Neu-Ulm

Parken will gelernt sein. Ist das nicht der Fall, kommt es zu Situationen wie auf dem Parkplatz des Neu-Ulmer Kauflandes. Hier touchierte ein unbekannter Fahrer laut Polizei beim Ausparken eine Mercedes C-Klasse – und beging danach Fahrerflucht.

Am Donnerstagvormittag kam es auf dem Parkdeck des Kauflandes in der Memminger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter rammte vermutlich beim Ausparken einen unmittelbar neben ihm stehenden Mercedes und beschädigte den Wagen dabei. Anschließend fuhr er davon, ohne die Polizei zu informieren.

Polizei Neu-Ulm sucht nach flüchtigem Täter

An der schwarzen Mercedes C-Klasse entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Die Polizei fahndet nach dem Täter. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm zu melden. (AZ)