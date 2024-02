Alle Fotos und Videos vom Fasching 2024 im Kreis Neu-Ulm im Überblick

Zahlreiche Umzüge, Prunksitzungen und weitere Faschingsevents fanden schon statt. Hier alle Fotos und Video der Veranstaltungen im Kreis Neu-Ulm im Überblick.

Die fünfte Jahreszeit hat ihren Höhepunkt erreicht. Im Landkreis Neu-Ulm und der näheren Umgebung fanden bereits zahlreiche Faschingsveranstaltung statt. Alle unsere Bilder und Videos von den jeweiligen Events haben wir Ihnen hier noch einmal aufgelistet.

Faschingsdienstag 2024 in Weißenhorn: Die schönsten Fotos vom Umzug

Bei Sonnenschein kamen zahlreiche Närrinnen und Narren am Faschingsdienstag zum Umzug nach Weißenhorn. Hier die schönsten Fotos.

Faschingsdienstag 2024 in Weißenhorn: Die schönsten Fotos vom Umzug

Die schönsten Bilder vom Faschingsumzug 2024 in Finningen

Beim Umzug im Neu-Ulmer Stadtteil Finningen war am Faschingssonntag, 11. Februar, viel los. Unser Fotograf war dabei.

Die schönsten Bilder vom Faschingsumzug 2024 in Finningen

Die schönsten Bilder vom Kinderfaschingsumzug in Weißenhorn

Viel los war beim Kinderfaschingsumzug am Faschingssonntag in Weißenhorn. Unser Fotograf war dabei und hat viele große und kleine Faschingsfans porträtiert.

Die schönsten Bilder vom Kinderfaschingsumzug in Weißenhorn

Hunderte feiern fröhlich bei der Ranzenburger Fasnet in Dietenheim

Narrenmesse und Umzug in Dietenheim, das zur Fasnet seinen Namen in Ranzenburg ändert, bilden einen Höhepunkt der närrischen Tage. Bunte Eindrücke vom Tag.

Hunderte feiern fröhlich bei der Ranzenburger Fasnet in Dietenheim

Das sind die besten Bilder vom Faschingsumzug in Straß

Nicht nur die Faschingsabteilung „Bixa-Öffner TT“ des FC Strass sorgte für Mega-Stimmung beim Umzug 2024.

Das sind die besten Bilder vom Faschingsumzug in Straß

Bilder von der Karnevalssitzung der Goldenen Elf in Neu-Ulm

Bei der Karnevalsitzung der Gesellschaft Goldene Elf Ulm/Neu-Ulm feierten Behinderte und nicht behinderte Faschingsfreunde zusammen im Edwin-Scharff-Haus.





Bilder von der Karnevalssitzung der Goldenen Elf in Neu-Ulm

So war die Prunksitzung der Greane Krapfa in Oberelchingen

Viele Highlights präsentierte die Prunksitzung der Oberelchinger "Greane Krapfa" dem bestens gelaunten Publikum. Hier zeigen wir Ihnen die schönsten Bilder.





So war die Prunksitzung der Greane Krapfa in Oberelchingen

Die Fotos der Prunksitzung der Pfuhler Seejockel

Die 54. Prunksitzung der Pfuhler Seejockel stand unter dem Motto "Jockel TV". Durch den Abend führten Präsidentin Karin Deutsch und Vize-Präsidentin Nora Rothfuchs.





Die Fotos der Prunksitzung der Pfuhler Seejockel

Bildergalerie: So farbig war der Umzug im Illertisser Stadtteil Au

Beim Fastnachtsumzug in Au waren 80 Gruppen unterwegs, die mit Hexentreiben, Hofgesellschaften und zahlreichem Publikum das Dorf zur Faschingshochburg machten.





Bildergalerie: So farbig war der Umzug im Illertisser Stadtteil Au

Außerirdisch wie noch nie: Die Bilder vom Gaudiwurm in Biberach

Der Hägar Faschingshaufa hat sich mit dem Gaudiwurm durch den Roggenburger Ortsteil Biberach etwas Neues einfallen lassen. Das kommt bei der Bevölkerung gut an.





Außerirdisch wie noch nie: Die Bilder vom Gaudiwurm in Biberach

So bunt war der Gaudiwurm 2024 durch Kettershausen

33 Gruppen aus der Region erfreuten am Samstag, 27. Januar, in Kettershausen mit kreativen Verkleidungen die Zuschauerinnen und Zuschauer am Straßenrand.





So bunt war der Gaudiwurm 2024 durch Kettershausen

Narrensprung 2024 in Ulm: Die besten Fotos vom "Ulmzug"

Beim Ulmer Narrensprung, dem "Ulmzug", zogen am Sonntagnachmittag, 21. Januar, wieder tausende Hästrägerinnen und Hästräger, Narrenfreunde und Musikspieler um den Münsterplatz.





Narrensprung 2024 in Ulm: Die besten Fotos vom "Ulmzug"

Die schönsten Aufnahmen vom Narrensprung in Illertissen

Die Illertaler Wasserbätscher und weitere 45 Narrenzünfte haben in Illertissen mit einem schwäbisch-alemannischen Häsumzug die Fastnacht eröffnet.





Die schönsten Aufnahmen vom Narrensprung in Illertissen

Die Fotos vom Nachtumzug der Narrenzunft Lehmwualer durch Unterelchingen

39 Gruppen beteiligten sich, aus Anlass des 33-jährigen Gründungsjubiläums, in Unterelchingen am nächtlichen Faschingsumzug durch den Ort.