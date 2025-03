Alle Fotos und Videos vom Fasching 2025 im Kreis Neu-Ulm und der Region

Prunksitzung, Rathaussturm, Umzug, Party: In der fünften Jahreszeit ist auch im Landkreis Neu-Ulm und der näheren Umgebung jede Menge geboten. Leider nicht überall, aber bei ausgewählten Veranstaltungen ist unsere Redaktion vertreten. Alle Bilder und Videos der diesjährigen Faschingssaison finden Sie hier in einer Übersicht:

Zum ersten Mal gab es einen Fasnetsumzug auch in Bellenberg. Zur Premiere kamen aus dem Stand 55 Narrenzünfte nach „Bellamonte“. Die schönsten Fotos vom Narrensprung gibt es hier:

Der große Umzug in Ranzenburg hat mit seinen Narren, Musikern und Festwagen für Besucherrekorde gesorgt. 14.000 Närrinnen und Narren feierten ausgelassen in Dietenheim. Das sind unsere Fotos und ein Video vom Fasnetsumzug:

Bürgermeister Fendt muss beim Rathaussturm in Weißenhorn kapitulieren

Bunt und ausgelassen ging es beim Rathaussturm in Weißenhorn zu. Bürgermeister Wolfgang Fendt musste schließlich kapitulieren. Hier unsere Bilder:

In Nersingen-Straß stand dieses Jahr sogar ein kleines närrisches Jubiläum auf dem Programm. Zum 22. Mal zog der Gaudiwurm durch den Ort. Veranstaltet wurde der Umzug am Rußigen Freitag von der Faschingsabteilung des FC Straß.

Bunte Faschingsparty am Gumpigen Donnerstag in Weißenhorn

Jede Menge los war wieder beim Weiberfasching am Gumpigen Donnerstag in Weißenhorn. Hier unsere Bilder und ein Video vom bunten Treiben am Abend durch die Fuggerstadt.

Nersingen, Neu-Ulm, Vöhringen, Illertissen, Altenstadt und viele mehr: In fast allen Gemeinden im Kreis Neu-Ulm regieren inzwischen die Närrinnen und Narren bis zum Ende der Faschingszeit. Hier die Bilder der jeweiligen Rathausstürme.

Viel los beim Kinderfaschingsumzug 2025 durch Vöhringen

Hunderte Närrinnen und Narren sind am Donnerstag (27. Februar 2025) zum Kinderfaschingsumzug nach Vöhringen geströmt, obwohl es später zu regnen begann. Die Bilder vom Umzug sowie ein Video dazu finden Sie hier:

Im Konstantin-Vidal-Haus in Oberelchingen feierten die Narren vier Stunden lang mit einem abwechslungsreichen Programm bei der Prunksitzung der Greane Krapfa.

Altenstadt, Unterelchingen, Roggenburg: Fasching wird auch 2025 überall im Kreis Neu-Ulm gefeiert

Bunt und fröhlich ging es zu, rekordverdächtig viele Fußgruppen, Zünfte, Musikgruppen, Guggamusiken und prächtige Wagen waren dabei beim „Faschingsomzug“ durch Altenstadt. Hier unsere Bilder:

Die Narrneusia Neusäß, die Burgnarren Schloßberg, die Nersinger Büttelzunft, die Offonia aus Offingen und der CC Harthausen feierten in Unterelchingen bei der Prunksitzung des UECV Storchaneascht. Unsere Bildergalerie vom Event:

Die Stimmung beim Umzug des Hägar Faschingsumzug in Roggenburg-Biberach war blendend. Die Gastgeber stellten die größte Gruppe, doch auch viele andere waren dabei. Unsere bunten Bilder vom Tag:

Jede Menge Hästräger, Mäschkerle, Guggenmusiken und Faschingswagen trafen sich am Sonntagnachmittag, 16. Februar, zum großen Gaudiwurm im Illertisser Ortsteil Au.

Zum Faschingsumzug durch Buch sagte eine Gruppe kurzfristig ab, dafür kamen drei andere dazu. Der Umzug dauerte eineinviertel Stunden und kam beim Publikum bestens an. Hier unsere Bilder vom bunten Treiben:

Fotos von der Fasnet 2025 in Ulm: Tausende Narren beim Ringtreffen

Der „Ulmzug“, der Ulmer Narrensprung mit 12.000 Maskenträgern durch die Ulmer Innenstadt wurde begleitet von etwa 500 Guggenmusikern, Fanfaren- und Spielmannszügen.

2025 war Ulm der Austragungsort des 16. Ringtreffen des Alemannischen Narrenrings. Über 28.000 Hästräger und circa 90 Zünfte wohnten dem Faschingstreiben in der Ulmer Innenstadt bei. Hier unsere Bilder:

15 Mitglieder der „Narren of New Ulm“ haben 7700 Kilometer zurückgelegt, um das Narrentreiben in Ulm zu besuchen.

Es war das zehnte Mal, dass sich der Gaudiwurm durch Kettershausen schlängelte. Die Teilnehmer der Jubiläumsauflage enttäuschten nicht und kamen mit vielen kreativen und bunten Kostümen. Hier unsere Fotos vom Event im Kreis Unterallgäu.

Mit vielen verschiedenen Auftritten unterhielten die Pfuhler Seejockel das Publikum bei ihrer diesjährigen Prunksitzung prächtig.

