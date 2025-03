„Wir haben keine Angst“: So bunt und fröhlich war der Faschingsumzug durch Weißenhorn

Für den Weißenhorner Faschingsumzug spielte das Wetter perfekt mit: Bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen elf Grad ließ es sich in dem historischen Städtchen ausgezeichnet feiern. Das lockte auch viele Menschen aus der Umgebung an. Eng gedrängt standen schaulustige Närrinnen und Narren an den Absperrungen der Umzugsroute und warteten gespannt auf die Hexen, Guggenmusiker und Faschingswägen. Auch Polizei und Sicherheitsdienste waren vor Ort, denn nach den Anschlägen in Magdeburg, München und Mannheim sollte für ausreichend Sicherheit gesorgt sein.

