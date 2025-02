Hexen, Narren und Guggenmusik: Höhepunkte des Ringtreffens in Ulm

Seit der große Hexenmeister am Freitagabend den Bann über all die Hexen und Besengeister aufgehoben hat und sie – natürlich unter dem Schwur, keinen allzu großen Schaden anzurichten – auf alte Reichsstadt los ließ, war die Ulmer Innenstadt fest in der Hand der Narren. Zum 16. Ringtreffen des Alemannischen Narrenrings kamen Hästräger aus den Regionen Allgäu, Bodensee und Oberschwaben-Donau zusammen – und auch für das närrische Publikum gab es einige Highlights.

