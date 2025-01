Ausnahmezustand in Ulm: Zur Fasnet werden 50.000 Narren erwartet

Wenn in Ulm Hexen, Guggenmusiker und andere Maskenträger unterwegs sind, dann ist es wieder so weit: Die Narren feiern Fasnet. Und das machen sie in diesem Jahr auf Extremniveau. Vom 7. bis zum 9. Februar werden in Ulm über 50.000 Menschen erwartet – darunter mindestens 20.000 Vereinsmitglieder aus den Zünften des „Alemannischen Narrenrings“. Dabei dürfen sich die Menschen auf viele Veranstaltungen an den drei Tagen freuen.

„Gänsehautversprechen“ beim 16. Ringtreffen in Ulm

Alle vier bis fünf Jahre finden die Ringtreffen des „Alemannischen Narrenrings“ statt. Dabei kommen bis zu 28.000 Mitglieder aus 88 Zünften zusammen, um gemeinsam Fasnet zu feiern. Der Einzugskreis des Narrenrings erstreckt sich von Oberschwaben über das Allgäu bis zum Bodensee. In diesem Jahr, zum 33. Vereinsjubiläum der „Narrenzunft Ulm“, wird das Ringtreffen in der Münsterstadt ausgetragen. Dazu wird es vor dem Münster ein Narrendorf aus mehreren Festzelten geben. Die Hexenraunacht läutet das Großereignis am Freitagnachmittag um 17 Uhr ein. Hier werden über 10.000 Hexen aus zwei Dutzend Hexengruppen inklusive Hexenmeister erwartet. Die Narrenzunft Ulm gibt ein „Gänsehautversprechen“.

Am Samstagmorgen wird die Fastnet mit einem Narrenmarkt auf dem Judenhof fortgesetzt. Hier können die Besucher unter anderem einen Schmied bei seiner Arbeit bestaunen und sich mit Leckereien und Getränken versorgen. Ansonsten steht der Samstag ganz im Zeichen der Kinder und der Musik. Um 13.33 Uhr startet der Kinderumzug, bei dem über tausend kleine Narren erwartet werden. Von 12 bis 18 Uhr erschüttern mehr als tausend Guggenmusiker die Stadt beim „UlmBeben“. Danach folgt ein Fackelumzug und das traditionelle Narrenbaumstellen auf dem Marktplatz. Abgeschlossen wird der Samstag durch eine Feuershow auf dem Münsterplatz. Wer möchte, kann in einem der Festzelte oder im Cocomo weiterfeiern.

Zehntausende Besucher stellen die Infrastruktur Ulms vor Herausforderungen

Der letzte Tag des Ringtreffens beginnt mit einem Narrengottesdienst im Ulmer Münster um 8 Uhr morgens. Ein Fanfarenzug, eine Kapelle und ein Chor begleiten die Messe. Ab 10 Uhr werden dann die Narren in der Innenstadt erwartet. Das Finale – der Narrensprung – beginnt um 12.34 Uhr an der Kreuzung Kramgasse, Münsterplatz. Der „Ulmzug“, bestehend aus 9000 Maskenträgern und 2000 Musikern, wird dann über den Judenhof, weiter über die Bärengasse, die Kornhausgasse, das Hafenbad, die Herrenkellergasse, die Pfauengasse und die Hirschstraße zum Münsterplatz ziehen. 93 Zünfte nehmen hieran teil. Dabei werden die Kostüme und Figuren an sechs „Sprecherplätzen“ kommentiert und erklärt. „Wir haben uns die letzten 30 Jahre dafür eingesetzt, dass sich Ulm zur Narrenhochburg entwickelt“, sagt der Zunftmeister der Narrenzunft Ulm Gerhard Wies.

Für die Stadt Ulm wird das 16. Ringtreffen des Alemannischen Narrenrings eine Herkulesaufgabe. Zehntausende Besucherinnen und Besucher und bis zu 3000 Übernachtungsgäste werden erwartet. Die Infrastruktur der Stadt wird also stark beansprucht. Die Narrenzunft Ulm rät Besuchern, möglichst per ÖPNV anzureisen. Oberbürgermeister Martin Ansbacher gibt sich zuversichtlich: „Wir sind Großveranstaltungen gewohnt. Wir können das! Ulm wird sich von seiner besten Seite zeigen.“

Die Ulmer Fasnet soll sicher bleiben

Auch in puncto Sicherheit möchte die Stadt alle möglichen Maßnahmen ergreifen und wirft das bisherige Sicherheitskonzept noch einmal um. Man sei in einem guten Austausch, aber müsse „da noch einmal nachschärfen“, sagt Ansbacher. „Wir tun unser Möglichstes, dass alles sicher abläuft.“ In das Narrendorf am Ulmer Münster und in die Nähe des Umzuges kommt man ohnehin nur mit einer Ringtreffen-Plakette, die dort für fünf Euro erworben werden kann. Diese ermöglicht den Zugang von Freitag bis Sonntag. „Allen zur Freud und niemand zum Leid“, erklärt Markus Stark, Präsident und Narrenmeister des Alemannischen Narrenrings.